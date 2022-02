Dopo cinque anni era praticamente identico a quando lo aveva acquistato. La 41enne Megan Condry nel 2017 aveva comprato al Mc Donald’s due cheeseburger con patatine. Uno lo aveva mangiato, insieme alle patatine, l’altro invece lo aveva lasciato nel bagagliaio della sua auto, per mangiarlo in un secondo momento. Presa però dai tanti impegni, la donna di Washington aveva dimenticato il panino, per poi ritrovarlo dopo ben cinque giorni. A quel punto Megan ha pensato bene di non mangiarlo, nonostante non avesse nemmeno un po’ di muffa. Ha provato allora a fare un esperimento, e lo ha lasciato così com’era nel ripostiglio di casa, per scoprire quanto tempo ci avrebbe messo a deperirsi.

Il mitico cheesburger è così riapparso dopo cinque anni, tra uno scatolone con l’albero di Natale e l’altro con le palline da decorazione. La donna ha quindi deciso di aprire la confezione e, con grande sorpresa, ha scoperto che il panino era di fatto identico a cinque anni prima: “Giusto un po’ indurito – ha spiegato ai tabloid inglesi – potrei usarlo come disco da hockey per rompere un vetro delle finestre”. Nessun cattivo odore né muffe. “Non si è ridotto di dimensioni né è evaporato. Presumo che non ci siano batteri e la cosa mi fa star male. Probabile contenga tanti conservanti altrimenti come sarebbe durato così a lungo senza modificarsi nemmeno di un millimetro?”, si è chiesto Megan. La donna ha postato la foto del ritrovamento, che è diventata in poco tempo virale, e si è promessa di non acquistare più nulla da Mc Donald’s. Non solo. La 41enne ha infatti riposto l’ormai celebre cheesburger nella credenza, promettendosi di ricontrollarne lo stato di conservazione tra altri cinque anni.