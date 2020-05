“Non lo amavo e l’ho ucciso”: il calciatore confessa l’omicidio di suo figlio malato di Coronavirus

“Non lo amavo”. Questo il motivo dietro al terribile gesto di Cevher Toktas, calciatore turco del Bursa Yildirim Spor, che ha soffocato suo figlio di cinque anni ricoverato d’urgenza in ospedale con i sintomi del Coronavirus. La notizia, che arriva appunto dalla Turchia, è stata diffusa dopo che lo stesso Toktas ha confessato l’omicidio 11 giorni dopo averlo commesso.

“Ho messo un cuscino sulla faccia di mio figlio. Dopo un po’ ho chiamato i dottori affinché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo e sono lucido, non ho problemi mentali. L’unica ragione per cui l’ho fatto è che non lo volevo”, è stato lo sconvolgente racconto del calciatore alla polizia locale. Il piccolo era stato portato in ospedale poco meno di due settimane fa, quando aveva cominciato ad accusare i sintomi del Covid-19, fra cui difficoltà a respirare, ma la morte è sopraggiunta per soffocamento. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo e con tutta probabilità verrà condannato all’ergastolo.

Leggi anche: 1. Il video con la folla ai Navigli è falsato. Ecco la verità nel filmato di un residente / 2. Esclusivo TPI – Com’è andato davvero il turbolento Consiglio regionale della Lombardia che non ha sfiduciato Gallera: il verbale / 3. “In Lombardia si rischia ancora di morire come mosche. Per la sanità occorre un commissario, ecco chi”: la proposta di Milano 2030

4. Massimo Galli a TPI: “La notte del paziente 1 ho sbagliato anche io” / 5. Bar, ristoranti, parrucchieri, negozi e palestre: le regole per la riapertura / 6. Coronavirus, l’intervista al direttore dello Spallanzani Francesco Vaia | VIDEO

7. “È un’influenza, è colpa del 5G”: tutte le bufale dei complottisti sul Coronavirus, smontate una per una / 8. Gli amori separati dalla frontiera Svizzera-Italia: divisi da una manciata di chilometri e dal dpcm / 9. Svezia, nell’unico Paese europeo senza lockdown ora è boom di morti: “Siamo sorpresi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti La via della Danimarca alla riapertura delle scuole: lezioni allo zoo e allo stadio Come saranno i viaggi in Europa quest'estate: Italia e Spagna fuori dai corridoi turistici Calabrone gigante asiatico: cosa sappiamo dell’insetto killer che ha ucciso un uomo in Europa