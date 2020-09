Brasile, volevano scattare un selfie in cima alle cascate: morte due ragazze

Tragedia alle cascate del Salto Caveiras, a Lages, in Brasile: due ragazze sono morte mentre cercavano di scattarsi un selfie in cima. Le vittime sono Bruna Vellasquez di 18 anni e Monique Medeiros di 19: hanno fatto un volo di oltre venti metri. Per loro non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, le due giovani stavano camminando sul bordo della cascata: una delle due, a un certo punto, è scivolata. L’altra, allora, ha provato a salvarla, prendendola per la mano, ma non ci è riuscita. Anzi, nel tentativo ha perso l’equilibrio ed è finita anche lei giù.

Subito, sul posto, sono arrivati i soccorsi: Bruna Vellasquez, tuttavia, è morta sul colpo. La sua amica, invece, è stata trasportata in elicottero nel vicino pronto soccorso, ma è deceduta poche ore più tardi a causa di un grave trauma cranico. I soccorritori hanno detto che la zona in cui le due amiche si erano avventurate era vietata ai visitatori. Sui social network, si vedono alcune foto che le due ragazze avevano scattato poco prima di morire. I funerali di Bruna e Monique si sono tenuti in una chiesa di Lages. Molti i parenti e gli amici presenti alla cerimonia. “Ha iniziato come cassiera prima di lavorare con me nella gestione del locale. Quando mi sono ammalato, lei mi ha aiutato e in pratica ha gestito l’attività da sola”, ha dichiarato ai giornali locali Dmitri Arruda, proprietario di un fast food dove Monique lavorava mentre studiava per diventare infermiera.

