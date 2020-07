“Challenge Accepted”, perché molte donne condividono foto in bianco e nero su Instagram

Negli ultimi giorni molti feed di Instagram sono stati invasi da foto in bianco e nero di donne famose e non. Queste fotografie, spesso scattate in pose sensuali, sono accompagnate dagli hashtag #WomenSupportingWomen #WomenEmpoweringWomen.



La nuova tendenza “Sfida accettata” della campagna vuole promuovere con queste foto in bianco e nero l’empowerment femminile, e nominare le amiche per partecipare all’iniziativa è un modo per le donne di sostenersi a vicenda. Finora sono state condivise oltre 3 milioni di foto con l’hashtag #ChallengeAccepted su Instagram. Ma non è la prima volta che gli utenti Instagram utilizzano i selfie in bianco e nero per sostenere una causa. Nel 2016, le foto in bianco e nero con l’hashtag #ChallengeAccepted diffondevano messaggi in difesa della lotta al cancro.

Secondo alcuni la nuova challenge Instagram, che ha lo scopo di sostenere le donne contro la violenza e contro il maschilismo, è nata in seguito al discorso pronunciato in aula dalla parlamentare statunitense Alexandria Ocasio-Cortez dopo gli insulti ricevuti dal rappresentante repubblicano Ted Yoho, diventato in poche ore un potente manifesto contro il sessismo.

