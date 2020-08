Brasile: coppia fa sesso durante la riunione del consiglio comunale su Zoom | VIDEO

Sesso durante una videoconferenza su Zoom: è quanto accaduto in Brasile durante la riunione del consiglio comunale di Rio de Janeiro. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Metropoles, la vicenda si è svolta nel corso di una riunione del comitato sui diritti dei bambini e degli adolescenti, convocata dal consiglio comunale di Rio de Janeiro per discutere su come garantire il cibo ai ragazzi durante la pandemia di Coronavirus. Presieduta da Leonel Brizola, membro del partito Socialista, la riunione è iniziata alle 10 della mattina, ma ha visto subito protagonista una focosa coppia, che ha iniziato a fare sesso dimenticando di avere la telecamere accesa e ignorando il fatto che la loro performance stesse andando in diretta su Zoom.

Gli altri partecipanti alla discussione hanno notato la scena, ma hanno preferito ignorare la cosa continuando la discussione, che è andata avanti per circa 4 ore. In una dichiarazione, Brizola si è rammaricato per l’accaduto, ma anche per il fatto che un argomento così importante sia stato oscurato da questa vicenda: “Non appena abbiamo notato cosa stava succedendo, abbiamo subito chiesto alle persone che controllano l’audio e il video dei partecipanti di toglierlo dal feed”.

