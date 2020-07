Intervista un politico in videocall: alle spalle del presentatore spunta una donna nuda | VIDEO

Intervista in videocall, alle spalle del presentatore spunta una donna nuda | VIDEO

È diventato virale sui social il video che immortala il momento in cui una donna, completamente nuda e con un asciugamano in testa, spunta alle spalle di un presentatore, impegnato in un’intervista a un ospite in videocall. La divertente vicenda si è svolta in Brasile e ha visto protagonista Fabio Porchat, attore e conduttore brasiliano, che ha deciso, come accaduto anche qui in Italia e in altri parti del mondo, di sfruttare il tempo trascorso in casa a causa del lockdown per l’epidemia di Coronavirus utilizzando i social per intervistare diversi personaggi famosi. Questa volta, Porchat ha intervistato in videocall il politico socialista Guilherme Boulos.

Mentre i due stavano parlando, però, alle spalle del presentatore è spuntata una donna nuda, che si è abbassata il più possibile per non comparire nell’inquadratura, ma invano. La donna, senza veli e con un asciugamano in testa, altri non era che la moglie di Porchat, Nataly Mega, la quale evidentemente era appena uscita dalla doccia. Notata la scena, l’intervistato, visibilmente in imbarazzo, ha affermato: “Qualcuno è passato lì dietro con un asciugamano in testa”. Il presentatore ha risposto “Sì, è passata mia moglie, ed è completamente nuda! Ti hanno vista tutti, compreso Boulos” rivolgendosi alla moglie, la quale, stavolta senza entrare nell’inquadratura, esclama: “Scusa Boulos, ti chiedo perdono!”.

