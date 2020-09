Uccide l’amica durante il party per la nascita e le strappa il feto dal grembo

Una vicenda inquietante quella avvenuta a Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, dove una ragazza di 24 anni incinta è stata invitata a un baby shower (festa per la futura nascita di un bambino, ndr) che credeva organizzato in suo onore ma che in realtà si è rivelato una trappola per ucciderla. Il cadavere di Flavia Godinho Mafra è stata ritrovato alle 9 del mattino del 28 agosto dalla madre della vittima e dal marito in un deposito di ceramiche abbandonato nel quartiere di Galera, il suo ventre era aperto con un taglio netto e il feto strappato dal grembo. A compiere il terribile crimine sarebbe stata una sua ex compagna di scuola, ossessionata dai bambini dopo aver subito un aborto spontaneo all’inizio del 2020.

Paulo Alexandre Freyesleben e Silva, il detective che sta seguendo il caso, ha confermato che le cause della morte della giovane donna sono da attribuire alle ferite sull’addome e i colpi inferti con un mattone. La bambina, invece, strappata dal ventre materno, è viva. Secondo quanto riporta NSC Total, la neonata è ricoverata nell’ospedale di Florianopolis. A portarla al nosocomio sarebbe stata proprio la presunta assassina insieme al suo compagno. I due sono stati arrestati dalla polizia.

Leggi anche: Lui si sposa, ma l’amante fa irruzione durante il matrimonio: “Sono incinta, è tuo figlio”

Potrebbero interessarti “Votate due volte”: Trump invita gli elettori del Nord Carolina a commettere un reato Germania, 5 bambini trovati morti in una casa a Solingen Orban vuole bloccare il Recovery fund (e i 209 miliardi per l'Italia)