“Brad Pitt ha promesso di sposarmi e mi ha derubata”: è una truffa, ma lei denuncia veramente l’attore

“Brad Pitt ha promesso di sposarmi e mi ha derubata”: denuncia l’attore, ma era una truffa

È vittima di una truffa da parte di un uomo che si spaccia per Brad Pitt, ma lei denuncia veramente l’attore hollywoodiano. Protagonista della singolare vicenda è Kelli Christina, dirigente di un’azienda sanitaria statunitense, la quale si è dichiara certa di essere stata truffata proprio da Pitt. La donna, infatti, ha raccontato alla Texas Eastern District Court, la corte distrettuale texana, di essere stata contattata nel 2018 da Brad Pitt, il quale le avrebbe chiesto di aiutarlo a organizzare una serie di eventi di raccolta fondi per la sua fondazione benefica, la Make It Right Foundation. L’accordo tra i due prevedeva l’organizzazione di cinque eventi con la presenza dell’attore come guest star. Eventi per i quali la donna ha anticipato 40mila dollari e che non hanno mai avuto luogo perché l’attore, o meglio chi si spacciava per esso, all’ultimo minuto disdiceva sempre.

Motivo per cui la donna ha chiesto 100mila dollari al vero Brad Pitt come forma di risarcimento. Non solo, secondo quanto rivelato dai media statunitensi, il finto attore avrebbe anche fatto alla donna diverse proposte di matrimonio, ingannandola anche dal punto di vista sentimentale. “Si è trattato di uno sgradevole episodio di truffa online – hanno dichiarato i legali dell’interprete – la querelante ha creduto a un falso Mister Pitt. Ma il vero, non c’entra per niente. Né lui né la sua fondazione hanno mai preso accordi con la querelante”. Nonostante ciò, la donna non si arrende e promette di continuare “la mia battaglia contro Brad Pitt e la sua fondazione. Ho 113 pagine di documentazione che supportano la mia posizione e questa causa durerà a lungo”.

