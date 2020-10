Brad Pitt porta in tribunale Angelina Jolie: vuole la custodia dei figli

Brad Pitt vuole la custodia congiunta del figli. Il grande attore di Hollywood ha deciso di portare l’ex moglie, la collega Angelina Jolie, in tribunale. L’ex coppia sarà di fronte ad un giudice in California per discutere la richiesta di Pitt. L’ultimo accordo risale al 2018 ma – evidentemente – non ha funzionato. “Brad chiede che ci sia e resti una custodia congiunta – ha detto una fonte ad Entertainment Online -. Angelina vuole essere giusta quando si tratta della custodia. È molto precisa con i figli e Brad ha grandi speranze che si riuscirà a farla funzionare perché entrambi credono nell’importanza di avere due genitori”. Sempre secondo la fonte, Brad è stato “rispettoso del ruolo di genitore di Angelina. Anche se non è d’accordo su tutto, sa che l’attrice adora i figli e vuole il meglio per loro. Ma sa (Pitt, ndr) anche che è necessaria la sua presenza e reclama il suo tempo con loro”.

