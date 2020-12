Bielorussia: Lukashenko al gran ballo di Capodanno senza mascherina

Nonostante l’epidemia di Covid e le proteste contro la sua rielezione che vanno avanti dal 9 agosto scorso, il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, nella serata di martedì 29 dicembre ha presenziato al gran ballo di Capodanno senza mascherina né distanziamento sociale.

L’evento, organizzato al Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, ha visto la partecipazione di 314 giovani provenienti da tutto il Paese. Nessuno dei presenti indossava la mascherina né, ovviamente rispettava le norme di distanziamento, incluso il presidente bielorusso che ha ballato con una delle ragazze presenti alla cerimonia.

“Prima o poi i giovani bielorussi ascolteranno la voce della ragione invece che la chiamata dei canali Telegram stranieri e ringrazieranno coloro che hanno mantenuto l’integrità del Paese”, ha dichiarato Lukashenko prima dell’inizio del ballo.

“Stiamo attraversando un periodo difficile. La testa dei giovani a volte supera gli eventi. Ma ho fiducia in loro e presto saranno grati alle persone che ora sono in prima linea per combattere per il futuro” ha aggiunto il presidente bielorusso.

Il gran ballo di Capodanno si è svolto nello stesso giorno in cui in Bielorussia sono state avviate le prime vaccinazioni anti-Covid con il siero russo Sputnik V, la cui efficacia rimane ancora oggi un vero e proprio mistero.

Leggi anche: 1. “Torture, cibo avariato e Covid: vi racconto cosa succede nelle carceri di Lukashenko” / 2. Bielorussia, la dissidente Tarasevich a TPI: “Lukashenko usa il Covid per violare i diritti umani. Vuole annetterci alla Russia” / 3. “Torturato da forze russe pro-Lukashenko in un campo di concentramento”: la denuncia di un attivista bielorusso a TPI

