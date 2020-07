Bambina di un anno sbranata dal pitbull di famiglia

Sbranata dal pitbull dei nonni durante un pranzo di famiglia: muore bambina di un anno

Un pranzo di famiglia tramutatosi in tragedia. I genitori avevano lasciato la bambina nel giardino a giocare, mentre la famiglia si preparava per il pranzo, quando il pitbull dei nonni l’ha aggredita, azzannandola e uccidendola. La piccola Scarlett Pereira, a soli 15 mesi di vita, è stata sbranata dal cane lo scorso giovedì a East Providence, nel Rhode Island negli Stati Uniti. La piccola aveva riportato ferite troppo profonde e gravi, così è stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico di Hasbro, ma non ce l’ha fatta e si è spenta poco dopo. Il capo della polizia locale, William Nebus, ha commentato l’accaduto: “È difficile dire perché anche un cane di famiglia possa improvvisamente scatenarsi in questo modo. L’animale ha seguito la bambina e l’ha aggredita mentre gli adulti si stavano preparando per il pranzo. Per quanto ne sappiamo al momento è stato un attacco non provocato”.

La piccola Scarlett non è stata l’unica vittima dell’aggressione. Anche altri due membri della famiglia hanno riportato delle ferite, nel tentativo di salvare la bambina dal pitbull. Il cane è stato abbattuto a colpi d’arma da fuoco con l’intervento della polizia. Gli investigatori continuano ad indagare sull’accaduto e pare che il pitbull non abbia mai avuto comportamenti violenti. Intanto, su GoFundMe è stata aperta una campagna per aiutare i genitori della bambina, Manny e Brianne Pereira, ad organizzare le esequie. “Con il cuore pesante e le lacrime agli occhi, condivido con voi la perdita di questa bellissima e amata bambina. Ieri pomeriggio, a mio ex cognato e sua moglie è stata portata via tragicamente la figlia. Aveva 15 mesi” si legge sulla pagina dedicata alla piccola Scarlett. “Non si può descrivere con le parole il dolore che proviamo”.

