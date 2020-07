Coronavirus, bambina di 4 anni positiva da quattro mesi: “Ha stress e incubi”

Una bambina di 4 anni risulta debolmente positiva al Coronavirus da 120 giorni. Per questo, nonostante non abbia contagiato nessun dei suoi familiari, è di fatto “prigioniera” del virus da 4 mesi. La notizia arriva da Milano ed è stata riportata in un articolo del Corriere della Sera, in cui la madre racconta le conseguenze psicologiche che sta vivendo sua figlia a causa della situazione.

“Serve un doppio tampone negativo per liberare mia figlia ‘legalmente’, ma non voglio più sottoporla a questo stress”, dice la donna. “È tormentata dagli incubi, si risveglia urlando, parla di mostri e di dottori cattivi”. Le autorità sanitarie, contattate più volte dalla mamma, concordano con lei sul fatto che la piccola non sia più un pericolo per gli altri. Ma nessuno si prende la responsabilità di liberarla.