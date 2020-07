Crede di avere il Coronavirus e si isola per giorni nella sua cameretta: 13enne trovato morto

Credendo di aver contratto il Coronavirus si è isolato nella sua stanza, dove è morto da solo. È quanto accaduto a Maxx Cheng, 13enne originario di Claremont, in California, che secondo quanto racconta il Daily Mail da giorni si era chiuso nella sua camera da letto per evitare di contagiare i familiari, sicuro di essere positivo al Covid-19. Qualche giorno fa il giovane aveva accusato febbre, nausea, tosse e forti dolori al petto e, credendo si trattasse di Coronavirus si è sottoposto a quarantena. Quando sua madre lo ha fatto sottoporre al tampone, il risultato era però negativo, ma lui ha continuato a rimanere chiuso nella sua stanza.

È stato quando le sue condizioni sembravano essere migliorate che Maxx è stato trovato privo di vita nella sua stanza; secondo il racconto dei genitori, il ragazzo è svenuto dopo che la febbre era scesa e la tosse stava diminuendo. Attualmente i genitori, sconvolti per quanto avvenuto, sono in attesa dell’autopsia per conoscere la causa del decesso del 13enne. Il giovane non aveva problemi di salute e, come sportivo, faceva parte della squadra di nuoto locale.

Leggi anche: 1. “Con la proroga dello Stato di emergenza a rischio le libertà fondamentali”: il costituzionalista Cuocolo a TPI / 2. Coronavirus, la proposta shock: “Infettare giovani volontari per accelerare col vaccino” / 3. “I raggi ultravioletti distruggono il Coronavirus in pochi secondi”: lo studio

/4. Coronavirus, la storia del “paziente 206”: il superuntore che ha contagiato oltre 1.000 persone nello Sri Lanka / 5. Coronavirus, il Guardian: “Così l’Europa ha ignorato l’Sos italiano a fine febbraio”

Potrebbero interessarti Usa, si lancia dal paracadute per festeggiare la fine del liceo, muore davanti ai genitori Torture agli uiguri, il giornalista incalza l'ambasciatore cinese Usa, si finge fattorino e uccide il figlio di una giudice federale