Donna partorisce una bambina: il papà si suicida, lei muore d’infarto

Una donna partorisce una bambina: il papà della piccola si suicida per la delusione, mentre la mamma, poco dopo, muore d’infarto. È quanto accaduto nel distretto di Gautam Nagar, a Nuova Delhi, in India. Secondo quanto ricostruito da alcuni media, l’uomo, che desiderava un figlio maschio, non avrebbe sopportato il “disonore” di avere una bambina. A peggiorare le cose le critiche della famiglia di lui sia nei suoi confronti che nei riguardi della mamma della piccola, una 23enne, accusata di non essere stata in grado di dare al marito un bambino anziché una neonata.

Due bambini si lanciano nel vuoto per scampare a un incendio

Dopo 4 giorni dalla nascita della figlia, così, l’uomo ha deciso di farla finita e si è suicidato. La moglie, nel frattempo costretta a vivere con la suocera, la quale la avrebbe accusata ripetutamente di non aver fatto il suo “dovere” di mamma regalando a suo figlio un erede maschio, una volta saputa la notizia della morte del papà di sua figlia sarebbe morta d’infarto. In India, la nascita di una figlia femmine come primogenita viene considerata ancora un disonore da molte famiglie, tanto è vero che in diverse zone del Paese è concesso l’aborto selettivo in base al sesso.

Leggi anche: 1. Ucraina, gli rubano alcuni attrezzi dal garage: vicino di casa rapisce e tortura due 14enni / 2. Precipita dal 5 piano: bambino di due anni acciuffato al volo dal vicino di casa / 3. Coronavirus, si scatta un selfie per festeggiare la fine del lockdown: 31enne precipita da una scogliera e muore / 4. Spagna, precipita dal balcone su un uomo nella terrazza sottostante: morti entrambi

Potrebbero interessarti Pakistan: giovane uccisa dallo zio per aver rifiutato matrimonio combinato Festa di addio al Covid in un club di Praga: 68 contagiati Sorelline rimangono bloccate in auto: una muore, l’altra è in condizioni critiche