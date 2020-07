Precipita dal balcone su un uomo nella terrazza sottostante: morti entrambi

Il cliente di un hotel precipita dal balcone su un uomo che si trovava nella terrazza sottostante: entrambi gli uomini sono morti. L’incredibile vicenda è avvenuta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio in un albergo di Marbella, in Spagna. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano 20minutos.es, la tragedia è avvenuta intorno alle 1,45 quando diverse persone hanno allertato il servizio di emergenza spagnolo dopo aver visto un uomo che precipitava dal balcone dell’hotel, situato in calle José Meliá.

Una volta accorsi sul posto, i poliziotti e gli uomini del servizio sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi gli uomini. Fonti della polizia hanno dichiarato che l’uomo precipitato era originario del Regno Unito e aveva circa 50 anni. La persona che si trovava nella terrazza sottostante, e che è stato schiacciato mortalmente dall’altro cliente dell’hotel, aveva invece 46 anni ed era spagnolo. Sull’accaduto, la polizia ha aperto un’indagine per capire come si sono svolti esattamente i fatti.

