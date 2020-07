Una donna giapponese di 24 anni, Saki Kakehashi, è stata arrestata dopo che sua figlia di tre anni – la piccola Noa – è morta di fame. La donna l’avrebbe lasciata da sola a casa per oltre una settimana nel proprio appartamento nel quartiere Ota Ward di Tokyo. Secondo quanto accertato dalla polizia e ammesso dalla stessa 24enne, la donna era andata a trovare il suo fidanzato a quasi mille chilometri di distanza. Secondo il Japan Times, la donna ha detto che pensava che “sarebbe stato giusto” lasciare la bambina sola e che non pensava che sarebbe morta.

Rientrata dal suo viaggio il 13 giugno, Kakehashi ha scoperto che Noa non respirava e ha chiamato i servizi di emergenza. La bambina è stata portata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare: la bambina è morta per grave disidratazione e denutrizione, come attestato dall’autopsia. La piccola aveva inoltre un’eruzione cutanea sul sedere provocata dal pannolino sporco, che le non veniva cambiato da tempo.

Madre e figlia vivevano sole nell’appartamento a seguito del divorzio della donna dal padre di Noa nel luglio 2017. Secondo la polizia, Kakehashi ha sistematicamente trascurato e maltrattato la bambina, che non frequentava l’asilo da più di un anno. L’appartamento era pieno di immondizia. La donna ha detto agli investigatori che Noa si era ammalata diversi giorni prima della sua morte, ma ha affermato di non avere soldi per farla curare in ospedale.

Leggi anche: 1. Rompe due denti alla figlia e la tiene legata per 9 ore al seggiolone: arrestata madre 23enne a Catania /2. Ema Stokholma racconta il suo difficile passato con una madre violenta /3. Bimba di 4 anni muore dopo essere stata violentata e picchiata: era stata trovata semi-nuda in un bosco /4. Sudafrica, la polizia indaga su una bambina di 2 anni violentata mentre era ricoverata con sintomi Covid

Potrebbero interessarti “Infettare più ebrei, neri e musulmani possibile”: il nuovo diktat dei neonazisti inglesi Francia, morto l’autista di bus massacrato da ragazzi che rifiutavano di indossare la mascherina Hagia Sophia: storia del patrimonio Unesco che fa ancora discutere (di S. Mentana)