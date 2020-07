Precipita dal 5 piano: bambino di due anni acciuffato al volo dal vicino di casa

Ciondola dal quinto piano, poi precipita. Un bambino di due anni avrebbe potuto morire, ma il caso ha voluto che il vicino di casa lo afferrasse al volo, evitandone il tragico impatto. Il video sta facendo il giro del web, perché ha immortalato il momento esatto in cui l’uomo ha salvato il bambino da morte (quasi) certa. Il piccolo stava dondolando dalla finestra di casa e il vicino, alzando gli occhi al cielo, lo ha notato. Quando poi il bambino ha mollato improvvisamente la presa, è precipitato nel vuoto e l’uomo, che viveva a qualche piano più sotto, è riuscito ad afferrarlo al volo. La tragedia scampata è avvenuta nella contea di Xuyi, nella città di Huai’an, nella provincia di Jiangsu (Cina orientale).

Cosa ci faceva il bambino a penzoloni dalla finestra? Pare che il piccolo fosse da solo in casa e che si fosse chiuso in camera da letto; ha poi utilizzato uno sgabello per uscire dalla finestra. Ha iniziato a dondolarsi, il video lo immortala mentre cerca di reggersi a una sporgenza usata per contenere le unità del condizionatore, poi molla la presa, stanco, e cade dapprima sulla tettoia di vetro (dove i vicini avevano già disposto delle coperte) e poi è rimbalzato tra le braccia del vicino di casa, Li Dehai.

Il bambino è stato poi trasportato nell’ospedale della contea, per fortuna non ha subito gravi lesioni. “Dopo aver visto il bambino appeso lì, ho afferrato una delle mie coperte e ho detto ai miei quattro familiari di metterci in posizione in caso fosse cascato. Poi ho notato la tettoia di vetro e temevo che potesse ferirsi, così ho messo altre coperte per attutire il colpo”, ha spiegato Li Dehai.

