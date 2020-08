Australia, padre uccide il figlio e la sua fidanzata

Una riunione di famiglia si è trasformata in un incubo per gli invitati: un padre di famiglia avrebbe aggredito il figlio 19enne e la sua ragazza dopo anni di distanza, uccidendoli entrambi a colpi di arma da fuoco, secondo quanto riferito dalla polizia locale. La tragedia si è consumata in una fattoria australiana: dopo aver trascorso una serata insieme agli altri membri della famiglia, padre e figlio hanno iniziato a litigare, fino a quando la discussione è degenerata e l’uomo, di 46 anni, avrebbe imbracciato un arma, colpendo il giovane e la sua compagna. Il padre è stato subito arrestato dalla polizia e lunedì prossimo si presenterà in tribunale. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la coppia – residente ad Adelaide – era andata a trovare il padre e la sua compagna per una rimpatriata di famiglia a Klosowksi, a sud est di una regione meridionale dell’Australia. Il 19 era cresciuto con la madre e non conosceva bene il papà. La famiglia e la comunità locale sono sconvolti.

