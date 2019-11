Prima di essere ucciso dalla polizia, l’autore dell’attentato di Londra è stato bloccato da un gruppo di passanti-eroi. Sui social network circolano alcuni video dei concitati momenti che si sono vissuti ieri, venerdì 29 novembre, sul London Bridge, quando Usman Khan, 28enne di origini pakistane in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo, ha accoltellato alcune persone, uccidendone due.

Uno di questi video, diffuso dal tabloid britannico Daily Mail, mostra un uomo che scarica contro l’attentatore il contenuto di un estintore, mentre un altro lo insegue e un altro ancora cerca di colpirlo con un oggetto che sembra una zanna di balena. Secondo il quotidiano, la zanna potrebbe essere stata presa al Fishmongers’ Hall, il vicino edificio nel quale è iniziata l’azione del terrorista.

Prima dell’attentato, infatti, Khan aveva partecipato a una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti durante la quale avrebbe minacciato di far saltare in aria l’edificio. Poi si sarebbe allontanato di corsa proprio in direzione del London Bridge.

Dopo aver accoltellato alcune persone, l’uomo – che indossava una finta cintura esplosiva – è stato bloccato da questo gruppo di passanti. Successivamente la polizia lo ha ucciso sparandogli.

Tra i passanti-eroi c’era James Ford, 42enne in libertà vigilata che nel 2004 è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di una 21enne con problemi di apprendimento

