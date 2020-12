Svolta storica in Argentina: il Parlamento legalizza l’aborto dopo anni di lotte

Svolta storica in Argentina: passa il disegno di legge che legalizza l’aborto

L’Argentina è il primo grande Paese latino-americano a legalizzare l’aborto: il disegno di legge favorevole all’interruzione legale di gravidanza è passato in Senato con 38 voti favorevoli, 29 contrari e nessun astenuto.

Dopo l’annuncio, centinaia di manifestanti anti-abortisti che aspettavano la decisione in plaza de Mayo, a Buenos Aires, hanno celebrato quello che è a tutti gli effetti un momento di svolta per i diritti delle donne nel Paese. L’aborto legale, sicuro e gratuito è una richiesta storica dei gruppi femministi, che da anni si opponevano alla difesa delle cosiddette “due vite” della madre e del feto da parte della legge. Una norma che risaliva al 1921, che permetteva l’aborto solo in caso di malformazione fetale e stupro e che ha portato migliaia di donne a ricorrere ad aborti clandestini con rischi altissimi per la salute.

“La lotta per i diritti delle donne è sempre difficile, e questa volta abbiamo dovuto anche fare i conti con la pandemia. Ma è per questo che sono ancora più felice per questo risultato”, ha dichiarato fuori dal Parlamento l’attivista e giornalista Ingrid Beck, secondo quanto riportato dal the Guardian.

Sebbene la proposta di legge favorevole all’aborto legale sia stata presentata in diverse occasioni, solo nel 2018 è stata discussa in Parlamento per la prima volta. Ma una delle differenze fondamentali di questa discussione rispetto al passato è che il progetto è stato presentato direttamente dal presidente Alberto Fernandéz e non da un’organizzazione civile, come avvenuto due anni fa, quando la legge non è passata. Il risultato di ieri risulta così anche un grande successo politico per il governo eletto nel 2019, anche se il tema spaccherà i gruppi politici tra la “marea verde”, favorevole all’interruzione legale di gravidanza e la parte blu, il colore che identifica chi si oppone all’aborto.

