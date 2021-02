Arabia Saudita, liberata dopo mille giorni di carcere l’attivista Loujain al-Hathloul

La nota attivista per i diritti delle donne Loujain al-Hathloul è stata rilasciata oggi dalle autorità saudite dopo quasi tre anni di carcere. A comunicare la notizia è stata la sua famiglia su Twitter. “Loujain è a casa!!!!!!!” ha scritto su Twitter la sorella dell’attivista, Lina al-Hathloul.

Loujain al-Hathloul, 31 anni, era in carcere da maggio 2018, quando è stata arrestata perché si era messa al volante per protestare contro il divieto che impediva alle donne di guidare l’auto in Arabia Saudita. L’attivista è stata liberata più di mille giorni dopo.

A dicembre Loujain al-Hathloul era stata condannata a cinque anni e otto mesi di carcere per reati di terrorismo, ma il tribunale aveva sospeso la detenzione di due anni e dieci mesi. La speranza della famiglia era che la pena sospesa consentisse alla donna di essere scarcerata in un paio di mesi: esattamente ciò che è accaduto. Loujain dovrà rispettare il divieto di viaggiare per cinque anni e tre anni di libertà vigilata.

