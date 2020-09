Cile, figlia si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende lasciando la donna anziana senza un tetto

La foto della donna anziana seduta per terra, in strada con una valigia accanto, riscaldata solo da una coperta sta facendo il giro del mondo social. Dietro lo scatto si nasconde una storia che ha suscitato rabbia e indignazione tra gli utenti. La signora si chiama Adriana Lobos, 88 anni, di Linares, Cile. L’anziana è stata sfrattata proprio da chi avrebbe dovuto prendersi cura di lei più di tutti. La figlia minore della donna si è fatta intestare la casa per poi rivenderla, lasciando la madre senza un tetto.

A denunciare il fatto sarebbe stata la figlia maggiore della signora, Alejandra. Secondo quanto riporta l’emittente locale Televisa News, la figlia sarebbe stata avvisata dai vicini di casa: “Noi non sapevamo nulla, ma mia sorella Fernanda, alla fine dell’anno scorso, si era fatta intestare la casa senza avvertirci e alla fine l’ha venduta”. “Quello che ha fatto mia sorella è incommentabile: si è approfittata di nostra madre e della sua scarsa lucidità, poi l’ha praticamente abbandonata” – denuncia ancora Alejandra -. “Ho contattato un ente nazionale per provare a denunciare mia sorella e recuperare la casa”. La storia della signora Adriana Lobos ha scatenato indignazione in Cile. Il sindaco della città, Mario Meza, ha dichiarato: “Un fatto deplorevole, che fa male, perché nessuno si aspetterebbe che una figlia possa arrivare a sfrattare la madre. Siamo pronti ad appoggiare Adriana e sua figlia maggiore in ogni azione legale, probabilmente si può trovare un vizio di forma nell’atto di vendita della casa”.

