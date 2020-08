Dipendente muore di infarto: il corpo viene nascosto dagli ombrelli per non chiudere il supermercato

Brasile, corpo di un dipendente coperto da ombrelloni per lasciare il supermercato aperto

A guardare questa foto non si può non provare rabbia. O tristezza. Si tratta di un dipendente di un supermercato stroncato da un infarto mentre stava lavorando. Il corpo dell’uomo, disteso a terra senza vita, è stato coperto da alcuni ombrelloni aperti lasciati sul pavimento. Tutto questo per evitare di chiudere il negozio. La triste vicenda è avvenuta venerdì scorso a Recife, in Brasile. L’uomo deceduto, Moisés Santos, era un dipendente del supermercato, appartenente alla catena Carrefour. La notizia la riporta Globo.com.

I clienti, indignati, hanno scattato alcune foto che poi sono state pubblicate sui social. I responsabili di Carrefour per il Brasile hanno risposto alle richieste di chiarimento: “Chiediamo scusa per il modo assolutamente inadeguato con cui è stata affrontata una tragedia come il triste e improvviso decesso di un nostro dipendente, il signor Moisés Santos. Lasciare il punto vendita aperto, invece di chiuderlo immediatamente, è stato un grave errore”.

