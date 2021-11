Afghanistan, il governo emana otto nuove regole per la tv: “Niente più donne nelle fiction”

Si stringono i cordoni della libertà per donne e informazione in Afghanistan dopo l’avvento del governo dei talebani. Le nuove direttive emanate dal ministero della diffusione della virtù e prevenzione del vizio riguardano i contenuti delle trasmissioni televisive e più in generale dei media, ma anche l’aspetto delle donne.

Ecco le 8 indicazioni:

1. I media non dovrebbero pubblicare serie tv in cui hanno un ruolo le donne.

2. È vietato pubblicare programmi satirici e comici in cui le persone vengono umiliate.

3. È vietato trasmettere film e video che mostrano le parti intime femminili.

4. Sono vietati i film nazionali e stranieri contrari alla Sharia e ai principi afghani.

5. Le giornaliste devono indossare l’hijab islamico.

6. È vieta al trasmissione di fiction e programmi che hanno per oggetto la religione.

7. Le televisioni non dovrebbero trasmettere film che sono contro la Sharia.

8. I media dovrebbero astenersi dal pubblicare programmi e serie in cui la religione e la dignità dell’umanità vengono insultate.

Il portavoce del ministero, Hakif Mohajir, ha precisato che “non si tratta di regole, ma di direttive religiose” e non ha specificato quale possano essere le punizioni per chi trasgredisce questo “direttive”. Inoltre, appare evidente come l’interpretazione di questi otto precetti possa essere molto ampia e che quindi la libertà della popolazione afgana sia sempre più a rischio.