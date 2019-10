Reddito di cittadinanza news di oggi 31 ottobre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Reddito di cittadinanza | Di Maio: “Confermati i fondi per il sussidio”

Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha confermato che i fondi per il reddito e Quota 100 saranno garantiti anche a seguito di questa manovra: “I fondi su Quota 100 e reddito di cittadinanza sono stati confermati. È una cosa importante perché sono nostre battaglie”, ha detto il ministro degli Esteri parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

Reddito di cittadinanza, sospeso a 100mila famiglie: chi non riceverà più il sussidio mensile

Reddito di cittadinanza | Ricevevano il sussidio lavorando in nero, tre denunciati

Ennesimo caso di furbetti del reddito di cittadinanza. Trentanove lavoratori in nero sono stati scoperti nel 2019 dalla Guardia di Finanza di Erba (Como) nel corso di controlli in materia di lavoro nel Comasco. Tra essi due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Como in quanto, pur percependo il sussidio, erano impiegati in esercizi commerciali.

Lo ha comunicato il Comando provinciale di Como della Gdf. Un altro lavoratore in nero, anch’esso percettore del sussidio, è stato trovato recentemente a lavorare presso un banco del mercato rionale di Erba (Como).

“Il lavoratore aveva richiesto il reddito ottenendo un sussidio del valore complessivo di 535,85 euro da maggio a settembre – si legge in una nota – Il lavoratore è stato, pertanto, denunciato per l’omessa comunicazione della variazione del reddito. A carico del datore di lavoro, invece, sono state applicate le previste sanzioni amministrative che prevedono, nel caso di impiego di lavoratori percettori del reddito, una maxi sanzione aggravata non sanabile che va da un minimo di 2160 euro ad un massimo di 12.960”.

