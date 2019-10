Reddito di cittadinanza news di oggi 24 ottobre 2019

Tutte le news e le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Di seguito, gli aggiornamenti in tempo reale di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, sul sussidio rilasciato dall’Inps.

Reddito di cittadinanza | Il pagamento di ottobre arriverà lunedì 28

La data in cui avviene il pagamento del reddito di cittadinanza dipende dal mese in cui la propria domanda di accesso al sussidio è stata accolta. A ottobre valgono le stesse regole applicate finora, tranne per il fatto che il 27, giorno di pagamento, cade di domenica. Per questo, il pagamento di ottobre arriverà lunedì 28.

Ma non per tutti: i beneficiari che avevano fatto domanda a marzo 2019 e non hanno integrato la domanda, così come richiesto da Inps, entro il 21 ottobre perderanno la ricarica del mese di ottobre. E come ha spiegato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico perderanno la possibilità di recuperare gli arretrati.

Reddito di cittadinanza | Scaduta la possibilità di integrare la domanda

Il 21 ottobre 2019 è stato l’ultimo giorno utile per aggiornare la domanda del reddito di cittadinanza. Tutti coloro i quali hanno presentato la domanda nel mese di marzo 2019, quindi subito dopo l’introduzione per legge del sussidio, devono integrare la documentazioni con un’autocertificazione.

Possono ancora farlo, collegandosi al sito di Inps, ma non sono più nei termini per ricevere il pagamento di ottobre. E il presidente di Inps, Pasquale Tridico, ha chiarito che il sussidio tornerà a essere pagato una volta rimessa in regola la documentazione, ma gli arretrati non si potranno recuperare.

Quindi il pagamento di ottobre sarà comunque perso. Stesso discorso vale per tutti i percettori di Pensione di cittadinanza.

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza | Tutti i numeri dell’Osservatorio Inps

Sono stati pubblicati gli ultimi dati dell’Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza.

Le domande di Reddito e pensione di cittadinanza accolte fino all’8 ottobre sono 982 mila, 126 mila sono in lavorazione e 415 mila respinte o cancellate. In totale 1,5 milioni di nuclei hanno presentato una domanda.

Sono 2,28 milioni le persone coinvolte nei nuclei che percepiscono Reddito o pensione di cittadinanza (di cui 1,47 milioni tra Sud e Isole), con un importo medio mensile pari a 482,36 euro. Importo che varia in funzione delle componenti del beneficio: il più alto, 613 euro mensili, risulta quello percepito dai nuclei beneficiari del Reddito con a carico un mutuo; quello più basso, 212 euro, da chi ha una Pensione di cittadinanza (per gli over 67) con a carico un affitto.

Tra i beneficiari del Reddito di cittadinanza (943 mila nuclei al netto dei 39 mila che hanno perso il diritto), il 68 per cento (oltre 645 mila) percepisce un importo mensile inferiore a 600 euro e solo l’1 per cento (quasi 5 mila) un importo mensile superiore a 1.200 euro. Dalle tabelle emerge inoltre che il 21 per cento dei nuclei (oltre 197 mila) resta sotto i 200 euro mensili. Tra i mille e 1.200 euro il 3,5 per cento (quasi 33 mila nuclei).

Da aprile scorso, 39 mila nuclei sono decaduti dal diritto di percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza. I motivi: rinuncia del beneficiario (5 per cento dei nuclei), variazione della situazione reddituale del nucleo (10 per cento), variazione della composizione del nucleo ad eccezione di nascita e morte (37 per cento) e infine variazione congiunta della composizione e della situazione economica del nucleo (48 per cento).

Potrebbero interessarti Reddito di cittadinanza, i numeri dell'Osservatorio Inps Anpal, c’è l’accordo in maggioranza: tutti i 654 precari saranno stabilizzati Reddito di cittadinanza, in 39 mila hanno perso il diritto al sussidio: i numeri dell’Inps

QUI altre informazioni sul reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU ECONOMIA