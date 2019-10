Reddito di cittadinanza news di oggi 15 ottobre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di TPI . Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, martedì 15 ottobre 2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Reddito di cittadinanza | Sul sito dell’Inps un test per scoprire se si hanno i requisiti

Per verificare i requisiti di accesso al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza, ma anche alle altre prestazioni erogate da Inps, è disponibile da oggi il questionario “Inps per tutti”. Un progetto presentato dal presidente Pasquale Tridico che “punta a raggiungere i cittadini più fragili, quelli che spesso non hanno le informazioni sui loro diritti”. Collegandosi

Il questionario, disponibile sul sito dell’Inps, servirà a sapere se si ha diritto alle seguenti prestazioni:

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza;

assegno familiare dei Comuni;

assegno di maternità dei Comuni;

Bonus Bebè;

premio alla nascita;

bonus asilo nido;

NASpI

assegno sociale;

invalidità civile.

Basterà collegarsi al portale dell’Inps (a questo link) e rispondere alle domande di un questionario sulla propria condizione per sapere a quali prestazioni si può avere accesso.

Reddito di cittadinanza | Mezzo milione di beneficiari deve integrare la domanda

Mezzo milione di beneficiari deve integrare la domanda del reddito di cittadinanza entro il 21 ottobre. Altrimenti, rischia di veder arrivare il pagamento di ottobre in ritardo. O addirittura, la sospensione del sussidio fino a quando il beneficiario non presenterà l’autocertificazione necessaria. In caso di interruzione della ricarica, non ci sarà la possibilità di recuperare gli arretrati.

L’Inps ha inviato a tutti i beneficiari del sussidio interessati una comunicazione per avvisarli della necessità di integrazione. E, stando ai dati diffusi dall’Istituto, la risposta è stata piuttosto celere. Nel giorno stesso in cui era stato inviato il messaggio avevano già risposto oltre 100 mila utenti.

Lo scorso 8 ottobre l’ Inps ha comunicato che oltre 250 mila richiedenti hanno già risposto alla sua richiesta, inviando la documentazione integrativa prevista dalla legge di conversione attraverso il sito web. Secondo l’Istituto, si tratta del 48,40 per cento dei richiedenti contattati a inizio mese.

Come aggiornare il reddito di cittadinanza

Le cose da sapere

Reddito di cittadinanza ultime notizie e tutto quello che c’è da sapere. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

