Coronavirus, da Crédit Agricole Italia un piano di interventi da 10 miliardi

Crédit Agricole Italia mette in campo un forte programma di interventi del valore di 10 miliardi a sostegno di imprese e famiglie durante l’emergenza Coronavirus. Il Gruppo conferma ancora una volta il suo impegno nel fornire risposte concrete e veloci per permettere al tessuto economico e sociale italiano di affrontare la crisi di questo periodo sostenendone la ripresa.

Grazie a questa iniziativa:

Per le aziende attivazione immediata delle richieste di finanziamenti fino a 25 mila euro, anche per quelle con fatturato inferiore a 3,2 mln.

Stanziato un plafond di 4 miliardi riservato a tutte le aziende, utilizzabile per finanziamenti nel medio termine con l’intervento delle garanzie messe a disposizione dal Fondo Centrale di Garanzia e da SACE attraverso “Garanzia Italia”. La misura è volta a supportare sia gli investimenti che il capitale circolante per sostenere la ripresa produttiva delle imprese. La quota riferita ai finanziamenti fino a 25 mila euro e quella riservata alle aziende con fatturato inferiore 3,2 milioni sono immediatamente richiedibili. Verranno perfezionate nel momento in cui il Fondo Centrale di Garanzia recepirà le novità introdotte dal Decreto Liquidità, in modo automatico quella fino a 25mila euro previa verifica dei requisiti. La richiesta può essere fatta in modo semplice e diretto con una richiesta di attivazione on line, scaricando e inviando un modulo che si trova sul sito www.credit-agricole.it tramite una mail dedicata per provincia. Il gestore ricontatterà il cliente direttamente entro 48 ore per perfezionare l’operazione, anche a distanza.

Liquidità immediata alle aziende clienti per affrontare i pagamenti urgenti

Sono 2 i miliardi stanziati per assicurare liquidità immediata alle aziende clienti del Gruppo con l’obiettivo di sostenere le esigenze di capitale circolante, grazie all’utilizzo flessibile delle linee commerciali già accordate. L’obiettivo è quello di favorire la continuità dei pagamenti a fornitori e dipendenti nonostante la progressiva riduzione dei ricavi. Tale misura contribuirà a tutelare il livello occupazionale delle imprese.

Sospensione della rata mutui in modo semplice e senza istruttoria

È possibile grazie alle moratorie su 4 miliardi di finanziamenti, mutui e leasing sia per le PMI che per le famiglie. Per tutti i privati titolari di mutuo (anche non prima casa) è prevista la sospensione quota capitale per 6 mesi, eventualmente prorogabile per altri 6 mesi. La sospensione è concessa a tutti i clienti indipendentemente dalla finalità del mutuo e dalla situazione lavorativa/reddituale del cliente. Il perimetro della sospensione mutui ammonta a 20 miliardi di euro. Per richiederla il cliente può compilare il modulo presente sul sito www.credit-agricole.it inviandolo alla casella e-mail indicata. Non sono richieste né documentazioni aggiuntive né l’indicazione di motivazioni particolari, è sufficiente allegare copia di un documento di identità. Per venire incontro ai clienti che non dispongono di stampante o scanner è prevista anche la sola compilazione elettronica e l’invio di un selfie con documento di identità utile per il riconoscimento a distanza.

“Abbiamo deciso di intervenire con concretezza operativa a sostegno di imprese e famiglie per aiutarle a fare fronte a questo momento di difficoltà favorendo allo stesso tempo la programmazione degli investimenti per la ripresa”, ha dichiarato Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia. “Con questa massiccia misura – ha continuato – non mettiamo in campo solo liquidità ma anche la solidità di un Gruppo internazionale che in Italia è presente con tutte le linee di business e che offre un servizio veloce e a 360 gradi. Siamo convinti che sia fondamentale agire in modo diretto ed efficace per uscire tutti insieme ed il prima possibile da questa fase di emergenza. Per questo è necessario che ognuno faccia la sua parte, e in questo senso noi ci siamo e ci saremo”.

Il Gruppo continua dunque ad affiancare le imprese in tutte le loro fasi di sviluppo, potendo offrire consulenza specializzata, una struttura dedicata di International Desk e accordi con partner qualificati. Grazie alla partnership consolidata con SACE non si interrompe inoltre il supporto all’internazionalizzazione. Tutto questo è possibile grazie al modello di Banca Universale di Prossimità, caratterizzato dalla forte sinergia tra la Banca e tutte le società del Crédit Agricole in Italia. Un approccio completo e innovativo per sostenere lo sviluppo della filiera e le esigenze di circolante delle aziende, grazie ad un’offerta di servizi specialistici altamente qualificati a supporto della realizzazione dei loro progetti d’investimento.

