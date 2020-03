Coronavirus, emergenza mascherine: produttore italiano rientra in patria

Tutti i produttori di mascherine sanitarie in Italia sono stati – per decreto – cooptati a rifornire, prima di tutto, Protezione Civile e Ministero della Salute, che poi, a loro volta le smisteranno in base a criteri di preminenza. Per essere chiari, in Italia i produttori di mascherine standard/chirurgiche si contano sulle dita di una mano (5), e solamente due producono mascherine filtranti Ffp3: le uniche in grado di bloccare il virus (0,02 micron). La Lombardia, da sola, ha un fabbisogno di 3 milioni di mascherine al mese.

Per dare una dimensione dell’emergenza, prima dell’allerta Coronavirus, l’ospedale Sacco di Milano, utilizzava 45mila mascherine l’anno. Oggi, in piena pandemia, al Sacco ne servono 5mila al giorno. È necessaria una riconversione del sistema produttivo, per riuscire a stare al passo della pandemia.

Per ora, la Gvs filter technology, società multinazionale di origine bolognese, è riuscita ad allestire tre linee produttive complete (per mascherine Ffp3). Mercoledì 18 marzo partirà la produzione. Sono 120 i dipendenti appena assunti per riuscire ad avere un ciclo continuo su 3 turni, h 24.

La Gvs, fino ad oggi, ha prodotto questi dispositivi nei suoi stabilimenti esteri, ma l’amministratore delegato, Massimo Scagliarini, ha scelto di tornare in Italia per evitare il blocco dell’export e dare una mano concreta.

