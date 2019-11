Wanda, sardina a 85 anni

Il popolo delle sardine che manifesta contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini non è solo un movimento di giovanissimi. Lo dimostra l’attivismo e l’entusiasmo di Wanda Pane, sociologa, psicologa e scrittrice napoletana, che a 85 anni si aggiunge al coro di voci che grida che la propria città “non si lega”, slogan ripetuto già nei precedenti appuntamenti di Bologna, Modena, Perugia e Parma.

Nata nel 1934, Wanda – ne parla il Corriere della Sera – si definisce la manifestante più “senior” d’Italia e nei giorni scorsi ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook delle simpatiche foto che la ritraggono davanti alla sua libreria con indosso una coperta da sardina. Le immagini, che provano anche una buona dose di autoironia, sono state accompagnate da hashtag come “#Sardina #senior #NapoliNonsiLega #Originalneapolitansardina #classe1934” e hanno ottenuto centinaia di reazioni e condivisioni.

“La vita – è il messaggio di Wanda riportato dal Corriere – è come acqua versata su un terreno accidentato, si disperde in mille rivoli e forma mille pozze. Io voglio andare a esplorarle e raccontarle seguendo il ricordo, l’emozione del momento, non dimenticando, tuttavia il contesto emotivo, la storicità del giorno stesso in cui scrivo”.

Sono tanti i messaggi degli utenti che su Facebook hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa di Wanda. “Non condivido l’idea politica, ma complimentoni alla signora (dottoressa!) per la creatività e la simpatia dimostrate!”, è uno dei commenti alle foto della sardina. E ancora: “Che spettacolo! Questo vuol dire essere umani”. “Cara Wanda, è bellissimo sapere che esistono persone come lei, che riescono a mixare la propria esperienza al cambiamento e all’innovazione, così si diventa eccezionali!”.

“Sono sconvolta ed emozionata da come io sia diventata virale”, ha detto Wanda commentando la diffusione delle foto.

