SARDINE PARMA DIRETTA LIVE STREAMING – Stasera, lunedì 25 novembre 2019, alle ore 19 le sardine scendono in piazza a Parma al grido di “Parma non si Lega”. Un flash mob che segue quelli già andati in scena in altre città dell’Emilia Romagna come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rimini. TPI seguirà la manifestazione con una diretta live streaming direttamente da Piazza Duomo che trovate in questo articolo e sulla nostra pagina Facebook.

Qui, intorno alle ore 19 di oggi, 25 novembre 2019, troverete il video live della manifestazione delle Sardine in piazza Duomo a Parma.

Le sardine invadono le piazze d’Italia: tutte le date delle prossime manifestazioni

Sardine a Parma, gli ideatori della manifestazione di oggi

La manifestazione delle Sardine di oggi (25 novembre 2019) a Parma sono tre giovanissimi: Francesco, Martino e Joy che nelle scorse ore sono stati intervistati dal quotidiano La Repubblica. “È stata una iniziativa spontanea, nata parlandone a scuola sull’onda di quello che era successo a Bologna in piazza Maggiore. Abbiamo sentito l’urgenza di fare qualcosa anche nella nostra città. Ci abbiamo voluto provare”, le loro parole.

MANIFESTAZIONE PARMA: DOVE E QUANDO

“Ci ritroveremo tutte e tutti anche in assenza di una manifestazione leghista nella nostra città, per dimostrare, dopo Bologna, dopo Modena, e tra poco Reggio Emilia, che anche Parma Non si lega. Nessuna bandiera, nessun insulto e nessun partito. Sentiamo l’esigenza di reagire contro la campagna politica fondata sull’odio e sulla discriminazione portata avanti da alcuni movimenti politici”.

“Abbiamo preso contatti con i ragazzi di Bologna – hanno proseguito -. Li abbiamo invitati a Parma. Ci piacerebbe continuare a mantenere un legame ma al tempo stesso vogliamo che resti lo spontaneismo da cui tutto è iniziato”.

“Il voto di gennaio? In questi mesi ci stiamo informando perché andremo per la prima volta alle urne. Quanto ha fatto l’amministrazione in carica ci sembra positivo. Però non c’è in questo momento un partito che ci soddisfa del tutto e in cui ci riconosciamo. Abbiamo partecipato alle manifestazioni del Fridays for future e lo faremo anche il 29 novembre. In Emilia è nato il M5s ma ultimamente ha perso molti consensi”.

Poi sulla manifestazione di oggi a Parma: “Faremo un breve intervento in piazza. Il fatto che Salvini non sia a Parma a noi non dispiace, nel senso che non vogliamo limitare la manifestazione a una protesta contro di lui. Il senso è dire no all’ideologia razzista, xenofoba e all’odio. Vogliamo anche ripetere a tutti i partecipanti di non portare bandiere di parte. L’intento è unire, senza insulti”.

Sardine a Parma, diretta streaming: come arrivare a Piazza Duomo

La manifestazione, come detto, andrà in scena a Parma, in Piazza Duomo, a partire dalle ore 19 di oggi, 25 novembre 2019. Come raggiungere il luogo del flash mob? Di seguito tutte le informazioni:

IN AUTO

Uscita autostradale A1 Parma Fiera

Seguire le indicazioni per il Parcheggio Toschi (Viale Paolo Toschi, 2)

Proseguire a piedi fino a Piazza Duomo (650 mt.)

IN TRENO

Dalla stazione FS di Parma proseguire a piedi (800 mt.) oppure

prendere bus n.15 da via Verdi fino alla fermata Teatro Regio

prendere bus n.15 da via Verdi fino alla fermata Teatro Regio Proseguire a piedi (300 mt.).

Perché le sardine si chiamano così? Dove e come nasce questo nome

Come ha spiegato a TPI l’ideatore del primo flash mob a Bologna, Mattia Santori, l’immagine delle sardine, che oggi scenderanno in piazza a Parma, è venuta in mente a lui e agli altri tre organizzatori – Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni e Roberto Morotti – perché l’obiettivo era proprio quello di essere tantissimi, così tanti da stare “stretti come sardine”.

“L’ultima volta Salvini a Bologna aveva detto di aver portato 100mila persone in piazza, e riprendendo questa parte della nostra storia abbiamo deciso che, visto che il palazzetto dello sport contiene massimo 5.500 persone, il nostro evento doveva attirarne almeno 6mila”, ha spiegato il 32enne Mattia.

“Quando abbiamo misurato il marciapiede rialzato al centro di piazza Maggiore, il crescentone (il cui nome s’ispira alla focaccia tipica di Bologna, la crescenza, ndr) abbiamo calcolato che mettendo in un metro quadrato quattro persone e riempendo il crescentone stretti come sardine avremmo vinto facilmente la battaglia”, ha rivelato il ragazzo.

Ma dietro il simbolo delle sardine c’è anche altro. Gli ideatori hanno chiesto ai partecipanti di disegnare le sardine su cartoni e di recarsi con le proprie creazioni in piazza per stimolare la creatività e riunire i bolognesi all’insegna dell’arte. Per diffondere, insomma, un messaggio innovativo e lontano dalla retorica populista o dall’odio social.

Le sardine sono pesci “piccoli e indifesi” che però si spostano insieme e in modo compatto, creando “una massa di persone più forti di un uomo al comando”.

Sardine a Parma: come vedere la manifestazione in diretta streaming

Dove vedere la diretta streaming della manifestazione delle Sardine a Parma da pc, tablet o smartphon? La diretta video streaming dell’evento di oggi a Parma sarà pubblicata in testa a questo articolo a partire dalle ore 19.

Il live streaming sarà inoltre visibile tramite la nostra pagina Facebook (clicca qui per accedervi). Oltre alle immagini, ascolterete interventi e interviste direttamente dalla piazza che, stando alle previsioni, si preannuncia gremita.

