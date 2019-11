Manifestazione Sardine a Parma streaming live: dove vedere il flash mob

SARDINE PARMA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 25 novembre 2019, alle ore 19 in piazza Duomo a Parma va in scena una nuova manifestazione del movimento delle Sardine, un flash mob per gridare “Parma non si Lega”. Dopo Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rimini, i manifestanti hanno quindi deciso di “invadere” pacificamente un’altra città emiliana per un altro flash mob contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini.

L'evento di Facebook, promosso da tre giovani studenti di Parma, sta raccogliendo tantissime adesioni.

Qui, intorno alle ore 19 di oggi (25 novembre 2019), troverete le immagini live da Piazza Duomo a Parma della manifestazione delle Sardine.

SARDINE A PARMA: DOVE E QUANDO

Sardine a Parma, gli organizzatori del flash mob

Ad ideare ed organizzare la manifestazione delle Sardine di oggi a Parma sono stati tre giovanissimi (di cui solo uno maggiorenne): Francesco, Martino e Joy. “È stata una iniziativa spontanea, nata parlandone a scuola sull’onda di quello che era successo a Bologna in piazza Maggiore – le parole di Francesco e Martino in un’intervista a La Repubblica -. Abbiamo sentito l’urgenza di fare qualcosa anche nella nostra città. Ci abbiamo voluto provare”.

“Ci ritroveremo tutte e tutti anche in assenza di una manifestazione leghista nella nostra città, per dimostrare, dopo Bologna, dopo Modena, e tra poco Reggio Emilia, che anche Parma Non si lega – hanno aggiunto i due giovani -. Nessuna bandiera, nessun insulto e nessun partito. Sentiamo l’esigenza di reagire contro la campagna politica fondata sull’odio e sulla discriminazione portata avanti da alcuni movimenti politici”.

“Abbiamo preso contatti con i ragazzi di Bologna. Li abbiamo invitati a Parma. Ci piacerebbe continuare a mantenere un legame ma al tempo stesso vogliamo che resti lo spontaneismo da cui tutto è iniziato”.

Le sardine invadono le piazze d’Italia: tutte le date delle prossime manifestazioni