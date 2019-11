Salvini a TPI: “Le Sardine occupano il loro tempo cercando nemici, non per costruire qualcosa”

Salvini a TPI

“Sono qua a ringraziare gli elettori che hanno scelto Lega e centro destra dopo 50 anni e siamo impegnati a lavorare, preferisco occupare il mio tempo costruendo. Se le sardine occupano il loro tempo cercando nemici, libere di farlo. Non è la mia mentalità”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un evento a Perugia, in cui ha ringraziato gli elettori insieme alla governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Sul caso sanità in Umbria, dichiara a TPI: “C’è un assessore che dalla settimana prossima entrerà in ufficio. C’è una sanità da tornare a gestire con tutti i medici e con tutti gli infermieri, che l’assessore dovrà incontrare e riformare. Se ci sono contributi privati di associazioni e imprenditori per migliorare l’offerta socio sanitaria spetterà alla giunta stabilire modalità e tempi”.

E sul M5S che oggi ha definito “finito” dopo il voto sulla piattaforma Rousseau di giovedì 21 novembre, commenta:

“La scelta di un’alleanza con il Pd è stata punita e verrà punita da migliaia di elettori che cercavano cambiamento. Alleandosi con Gentiloni e Boschi hanno tradito molti elettori, che spero continuino la loro battaglia con la Lega, come a Terni, dove un consigliere comunale M5S è entrato nella Lega”, conclude.

Intanto, circa 1000 “sardine” sono scese per le strade del centro storico di Perugia per manifestare contro l’odio e per chiedere più politica, in linea con l’ondata di eventi di piazza che stanno coinvolgendo l’Italia intera.

Ma Salvini ribadisce: “Non ho tempo da perdere. Le sardine cercano nemici, preferisco impiegare il mio tempo costruendo”.

