Fa il tampone e vola da Reggio Emilia a Cagliari senza aspettare l’esito: “Positivo”. 40 in isolamento

Temeva di essere stato contagiato dal Coronavirus e si è sottoposto a tampone a Reggio Emilia, ma anziché mettersi in isolamento per precauzione, ha preso un aereo per Cagliari martedì 19 maggio. Due giorni dopo il 64enne, dipendente di un’azienda che si occupa di manutenzione di apparecchi nel settore alimentare, è stato contattato dall’Ausl di Reggio che gli ha confermato la positività al Covid. Ma a quel punto era troppo tardi: le autorità sanitarie sarde hanno dovuto disporre la quarantena per circa quaranta persone venute in contatto con lui, come riporta il Corriere della Sera.

La vicenda, conseguenza di una condotta leggera e irresponsabile, è stata raccontata dal Resto del Carlino e dall’Unione Sarda. L’uomo si era spostato per motivi legati alla sua attività professionale e ha alloggiato in albergo. Solo pochi giorni fa il governatore della Sardegna Christian Solinas ha lanciato l’idea di una “patente sanitaria” per le vacanze, chiedendo ai turisti in arrivo”una cautela in più per garantire a tutti una vacanza degna di tale nome” .

Il 64enne sarebbe entrato in contatto con sole due persone all’interno dell’hotel in cui era ospite, e una decina nello stabilimento dell’azienda in cui era andato per lavoro. Ma a essere messi in quarantena saranno anche i passeggeri a bordo dell’aereo che lo ha portato nell’isola. Il quadro clinico dell’uomo avrebbe consentito un isolamento domiciliare, ma l’albergo non ha voluto ospitarlo, quindi l’uomo rimarrà all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari fino a quando non si sarà rimesso.