Vittoria (Ragusa), due papà litigano davanti a scuola: uno accoltella l’altro

Litigio stamattina davanti alla scuola “Pappalardo” di Vittoria, in provincia di Ragusa, in Sicilia: due papà hanno avuto un’accesa discussione dopo aver accompagnato i loro figli a lezione e uno di loro ha accoltellato l’altro. Tutto è avvenuto intorno alle 8.30: tra i due genitori sono volate parole grosse e all’improvviso uno dei due ha tirato fuori il coltello. L’altro uomo, un 40enne, è rimasto ferito per fortuna in modo non grave. Ha chiesto l’aiuto dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, che lo hanno curato e dimesso. Per lui una prognosi di dieci giorni. Ancora ignote le cause del litigio alla base dell’accoltellamento. Sull’accaduto sta ora indagando la Polizia.

Leggi anche: 1. “Vienimi dietro, sono elettrica”: polemiche a Ragusa per la pubblicità sessista, bufera sui social / 2. Bambini travolti e uccisi da un suv a Vittoria: condanna a 9 anni. La rabbia dei genitori: “Ammazzati la seconda volta” / 3. Avezzano, accoltella la moglie candidata alle Comunali e si suicida / 4. Como, accoltellato a morte don Roberto Malgesini “il prete degli ultimi”

Potrebbero interessarti Caso Suarez: nelle intercettazioni spunta il nome di Paratici, dirigente della Juventus A Euroma2 parte “Fai la differenza… c’è il Festival della sostenibilità” Sciopero Atac Roma domani, venerdì 25 settembre: stop a metro e bus