Como, ucciso con una coltellata don Roberto Malgesini

Un prete di 51 anni è stato accoltellato e ucciso questa mattina in piazza San Rocco, a Como. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 7 di martedì 15 settembre. Il sacerdote Don Roberto Malgesi è stato trovato a terra, con ferite di arma da taglio, nella strada accanto alla chiesa. Poco distante gli uomini della scientifica hanno ritrovato un coltello sporco di sangue.

L’autore del delitto si è costituito alla polizia: è un senzatetto di origini straniere, con problemi psichici. Ma il movente del gesto è ancora sconosciuto. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como. Don Roberto Malgesini era molto conosciuto a Como per il suo impegno al fianco dei migranti e degli ultimi, in città lo descrivono come “un vero prete di strada“.

