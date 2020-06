Spacciavano meticci per cani rari e li vendevano ai vip: ecco chi ci è cascato

Sportivi e vip vittime della truffa dei “cani esotici”. Spacciavano meticci per esemplari di bulldog francese il cui manto, di colori diversi da quelli canonici, faceva sembrare il cucciolo in questione una rarità. I cani venivano venduti a prezzi alti, anche a 3.500 euro. Questa la truffa scoperta dalla procura di Ravenna che ha emesso un’ordinanza di sequestro preventivo per le pagine web legate a “I cuccioli di Carlotta”, società slovacca che secondo gli inquirenti aveva sede in un capannone abbandonato.

Tra le vittime della truffa, sportivi illustri del calibro di Francesco Totti, Federica Pellegrini e Radja Nainggolan. Secondo l’accusa i vari personaggi famosi, con i loro video postati sul web, hanno inconsapevolmente fatto pubblicità al sito stesso che pubblicava poi le foto dei vip in posa con i cuccioli. Tra i testimonial involontari anche i calciatori Frederik Sorensen, Ignacio Pussetto e Simone Zaza e il cantante del Volo Ignazio Boschetto.

LEGGI ANCHE: Mediaset lo scarica: Pardo va a La7 con tre campioni e un nuovo programma/ 2. La moglie di Nainggolan ha un cancro, il toccante messaggio: “Oggi ho paura per la prima volta”/

Potrebbero interessarti Quando Montanelli raccontò in tv di aver sposato una 12enne Arrestato per stupro Paolo Massari, ex assessore al comune di Milano Aperta un inchiesta sul raid vandalico contro la statua di Indro Montanelli