Mediaset lo scarica: Pardo va a La7 con tre campioni e un nuovo programma

Pierluigi Pardo da Mediaset a La7 con un nuovo programma sul calcio insieme a Antonio Cassano, Francesco Totti e Christian Vieri. Questa è la nuova indiscrezione lanciata da Dagospia e poi ripresa da Il Corriere dello sport. Secondo quanto riportato, Pardo dovrebbe passare all’emittente di Urbano Cairo con un nuovo format e i vecchi amici di “Tiki Taka“.

In un comunicato diramato a fine maggio, Mediaset scriveva però che: “Per ‘Tiki Taka’ è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset”. Il problema – come riportato da diversi siti – è che il contratto di Pardo è scaduto il 31 maggio e indiscrezioni dicono che tra Pardo e Mediaset in questo momento il rapporto non sarebbe dei migliori.

Tiki Taka è stato chiuso e Pardo non avrebbe rinnovato il contratto quindi potrebbe traslocare su La7 e portare con sé tre fuoriclasse del calcio italiano, suoi compagni durante il programma Mediaset, quali Cassano, Vieri e Totti: un tridente delle meraviglie, un poker da record con Pardo.

