Mediaset, Cassano fuori da Tiki Taka: alla base della decisione una possibile lite

Antonio Cassano non fa più parte dello staff di Tiki Taka, la trasmissione sportiva di Canale 5 condotta da Pierluigi Pardo. L’ex calciatore non ha infatti preso parte alla puntata di ieri, 22 dicembre, l’ultima del 2019.

Una decisione che sarebbe stata presa in maniera unilaterale dai vertici Mediaset, i quali solo successivamente lo avrebbero comunicato all’istrionico presentatore. E così Pardo, nel corso della puntata di ieri, si è visto costretto ad annunciare ai suoi telespettatori l’assenza di FantAntonio.

Il giornalista e Cassano sono d’altronde amici intimi da molti anni, tanto che Pardo ha anche scritto la sua biografia. Insomma, una rottura arrivata a ciel sereno e che, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe definitiva.

Antonio Cassano non ha ancora commentato l’accaduto in maniera ufficiale, ma pare sia piuttosto dispiaciuto per l’accaduto. Non si conoscono con esattezza i motivi che hanno portato Mediaset a troncare bruscamente i rapporti con l’opinionista.

L’ex giocatore di Inter e Roma è senz’altro uno che non le manda a dire, e all’interno della trasmissione di Canale 5 ha spesso avuto accesi diverbi con gli altri ospiti in studio. Pare proprio che alla base della decisione del Biscione di allontanarlo dal programma ci sia stata proprio una violenta lita avvenuta dietro le quinte.

Protagonista del presunto dibattito “fatale” per la partecipazione di Cassano a Tiki Taka sarebbe stata Giorgia Venturini, ex Isola dei Famosi e spesso ospite del salotto calcistico di Pierluigi Pardo.

Intanto con il 2020 ci saranno importanti novità all’interno della redazione di Sport Mediaset. Tiki Taka ritorna su Italia 1 per lasciare spazio alla domenica sera su Canale 5 a Live Non è la d’Urso, mentre su Rete 4 – come riporta Repubblica – dovrebbe andare un nuovo programma sportivo condotto da Giorgia Rossi.

