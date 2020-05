Tiki Taka a rischio chiusura? Il programma in difficoltà

Tiki Taka potrebbe essere a rischio chiusura. Secondo l’indiscrezione di Leggo, il programma in onda su Mediaset sarebbe in crisi dopo il settimo anno di messa in onda. Condotto da Pierluigi Pardo, Tiki Taka potrebbe chiudere definitivamente i battenti e la causa è di natura economica: in questo periodo, il colosso di Cologno Monzese ha affrontato un calo di entrate pubblicitarie che ha comportato un’inevitabile crisi e il programma di Pardo potrebbe essere una delle prime vittime.

C’è da precisare che in questa stagione televisiva il programma ha comunque ottenuto una buona fetta d’ascolti, con uno share sempre vicino all’8% nonostante i vari cambi di palinsesto, rimbalzando da un canale all’altro. Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco è un programma di approfondimento calcistico, la cui messa in onda è stata sospesa in concomitanza con la sospensione del campionato di Serie A causa Coronavirus.

La puntata andata in onda lo scorso 9 marzo quindi potrebbe essere l’ultima in assoluto, un programma partito nel 2013 che aveva preso il posto di Controcampo (andato in onda dal 1998 al 2012).

