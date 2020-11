“Non vi avventurate nell’acquisto di vaccini anti Covid sottobanco: sono falsi o non testati. Bisogna aspettare, al momento in giro ci sono solo truffe o medicinali non sicuri”. A dirlo è Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, che parla a IlFattoquotidiano.it dopo che alcuni medici di famiglia della Capitale hanno avuto notizia della presenza di alcune fiale dell’antidoto prodotto in Cina, ancora in corso di sperimentazione.

Si tratterebbe del farmaco prodotto dalla China National Biotec Group che sta ancora completando la Fase III della sperimentazione. L’ipotesi è che a far entrare sul territorio nazionale il siero siano gli stessi appartenenti alla nutrita comunità cinese presente a Roma. Infatti, in Cina il farmaco è stato già distribuito in misura estremamente ridotta all’esercito e ai dipendenti statali che, per lavoro, sono costretti a viaggiare in tutto il mondo. Il trial clinico non è ancora terminato, i prototipi sono in corso di somministrazione in due province cinesi, Wuhan e Pechino, e negli Emirati Arabi.

“Stiamo raccogliendo tutti gli elementi per preparare una relazione da consegnare ai carabinieri del Nas. Certo, al momento abbiamo solo alcune segnalazioni, ma contiamo di approfondire la questione”, dice Magi. Ma per il momento né il Nucleo Antisofisticazione né la Polizia postale avrebbero avviato indagini specifiche sull’argomento.

Leggi anche: 1. Covid, vaccino Moderna efficace al 94,5%: “Dura fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa” / 2. Dpcm 3 dicembre, shopping per fasce d’età e consentiti gli spostamenti tra Regioni: le indiscrezioni / 3. Nonostante le figuracce, Zangrillo dà voti agli altri medici. Ma è lui che andrebbe giudicato

4. La sanità pubblica in Lombardia non funziona? Ci pensa il San Raffaele a far cassa: consulto Covid al telefono per 90 euro / 5. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 6. Esclusivo: Cotticelli a TPI: “Davo fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi mi hanno screditato”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, 32.191 nuovi casi e 731 morti: il bollettino del 17 novembre Covid, l’epidemiologo Lopalco: “Il virus non andrà più via, diventerà malattia stagionale” Caos tamponi Asl Roma 3: “Bloccati in casa da 15 giorni senza esito del test, rischiamo il lavoro e perdiamo lo stipendio”