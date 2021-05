Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 3 maggio 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, lunedì 3 maggio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 7:00 – Somministrate oltre 20,7 milioni di dosi – Al momento in Italia sono state somministrate 20.755.863 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, a fronte di 24.689.260 milioni di dosi consegnate, per un tasso di somministrazione pari all’84,1 per cento dei sieri ricevuti. Le persone ad aver ricevuto entrambe le dosi, completando così il ciclo vaccinale, sono 6.249.347 milioni.

