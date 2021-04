Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 16 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, venerdì 16 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 17,1 milioni di dosi: somministrate 14,2 milioni – Finora sono state consegnate all’Italia 17,1 milioni di dosi e ne sono state somministrate 14,2 milioni. A ricevere la seconda dose sono state invece 4.2 milioni di persone.

