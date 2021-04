Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 14 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, mercoledì 14 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 15,5 milioni di dosi: somministrate 13,5 milioni – Finora sono state consegnate all’Italia 15,5 milioni di dosi e ne sono state somministrate 13,5 milioni. A ricevere la seconda dose sono state invece 4 milioni di persone.

Leggi anche: 1. Roma, i ristoratori tornano in piazza: tensione con la polizia | DIRETTA; // 2. Vaccini, De Luca contro Draghi: “In Campania non procederemo per fasce d’età”; // 3. Il ministro Garavaglia (Lega): “L’Italia deve riaprire entro il 2 giugno”; // 4. Speranza: “Over 60 vaccinati entro giugno. Salvini raccatta voti sulla difficoltà delle persone”

Potrebbero interessarti Speranza: "Lecito aspettarsi delle riaperture a partire da maggio" Milano, preside vieta il Ramadan a scuola: "Troppi casi di bambini svenuti" Vaccino a Giulio Berruti: il fidanzato di Maria Elena Boschi posta la foto e scoppia la polemica