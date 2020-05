Trentino, orso esce dai cespugli: il bambino mantiene la calma e si salva | VIDEO

Una scena incredibile, quasi da film. Un orso spunta dai cespugli di mugo alle spalle di un bambino, mentre il tutto viene ripreso dal cellulare di un adulto. Proprio guidato dalla voce di chi lo sta riprendendo, il piccolo mantenendo la calma riesce così a salvarsi. La scena è stata ripresa in Trentino, sopra Malga Prà da Giovo (Sporminore), nelle Dolomiti di Brenta.

Il bambino faceva una passeggiata insieme a degli adulti quando è spuntato l’orso che per un tratto lo ha seguito anche mettendosi sulle spalle posteriori. Il bambino è stato bravissimo a mantenere la calma seguendo le indicazioni che gli venivano date da chi nel frattempo stava riprendendo con il telefonino l’incredibile scena. Così il bambino è riuscito ad allontanarsi dall’animale che poi è scappato nella direzione opposta. Attimi di paura dunque, ma alla fine tutto è andato bene.

“Eravamo lì intorno ai pini mughi e c’era un orso accucciato, credo, dopo si è alzato quando ha visto il bimbo, io ero un attimo più sotto. Lui è un amante degli orsi e non vedeva l’ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi e si è allontanato pian pianino e io sono riuscito a fare il video. È andata così”, racconta all’Ansa l’autore del video. “Eravamo in quattro o cinque lì e altri tre erano più sotto. Poi c’erano altri due, il nonno era un po’ più lontano e lo zio non ha visto niente”. A pubblicare per prima le immagini, che poi hanno fatto il giro del web, è stata l’emittente Trentino Tv.

Leggi anche: 1. Adotta una mucca a distanza: ricevi a casa burro e formaggi prodotti solo con il suo latte / 2. Spagna, dopo due mesi di lockdown l’asino riconosce il padrone: il commovente incontro

Potrebbero interessarti Chi c’è dietro i No Mask, il pericoloso movimento che se ne frega del contagio e si ispira ai No Vax Piemonte, i medici rifiutano il premio di 350 euro del governo: “Tenetevi la vostra elemosina, vogliamo rispetto” Milano, Sala annuncia restrizioni alla movida: vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 19