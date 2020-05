Dopo due mesi di lockdown l’asino riconosce il padrone: l’uomo scoppia a piangere | VIDEO

Un incontro davvero commovente quello tra Ismael Fernández e Baldomera, il suo amatissimo asino. Il Coronavirus ha costretto molte persone a privarsi dei propri affetti più cari durante questi due mesi di quarantena che ci siamo appena lasciati alle spalle. Misure severe ma necessarie per far calare i contagi e cercare di sconfiggere questo nemico invisibile.

Tra le tante storie di coppie che si sono riavvicinate dopo la fine del lockdown, quella che riguarda Ismael e Baldomera è davvero particolare, tanto che il video in breve tempo è diventato virale sui social. Lo scorso 18 maggio Fernández, che vive a Málaga, ha approfittato dell’allentamento delle misure contro il Covid-19 in Andalusia per recarsi nella sua città natale, El Borge, e rivedere così dopo due mesi il suo asino Baldomera.

L’uomo temeva che dopo tutto questo tempo Baldo, come è soprannominato l’animale, non si sarebbe ricordato di lui. Invece così non è stato. L’asino si è avvicinato al suo padrone e ha cominciato a fargli le feste ragliando. Una dimostrazione di gioia che ha commosso Ismael fino alle lacrime.

