Adotta una mucca a distanza: ricevi a casa burro e formaggi prodotti solo con il suo latte

La cooperativa Peralba di Costalta, comune di San Pietro di Cadore (Belluno), ha lanciato l’originale iniziativa “adotta una mucca a distanza” per far fronte alla crisi economica causata dal Coronavirus che ha colpito anche i produttori agricoli. Adottando un animale il cliente riceverà a casa burro e formaggio prodotto esclusivamente con il latte della “propria” mucca.

“Adottando una delle nostre Mucche – spiega la cooperativa – ci aiuterai a continuare la nostra attività in questo bellissimo ma difficile territorio, con la tua adozione noi potremo continuare ad accudirla al meglio, a darle solo alimenti di alta qualità e potremo continuare a fargli produrre il nostri buonissimi prodotti caseari”.

Per ogni mucca adottata il cliente riceverà “un attestato di adozione con la descrizione, i dettagli anagrafici e la sua foto, potrai sapere quando la tua Mucca quando sarà al pascolo in estate, in una delle meravigliose malghe della Val Visdende, ma soprattutto, per ringraziarti del tuo gesto, ogni mese ti manderemo una selezione di quello che Lei ha prodotto”. E d’estate sarà poi possibile incontrare la “propria” mucca per conoscerla di persona.

Sul sito della cooperativa è possibile scegliere le mucche da adottare fra diverse foto e originali nomi.

Quanto costa adottare una mucca a distanza?

La cooperativa Peralba propone tre tipologie di pacchetti. Quello base, che consente di adottare la mucca per un mese, costa 39 euro e permette di ricevere a casa “mezzo chilo di burro, quello giallo che non trovi più, quello artigianale per capirci. Un chilogrammo di Formaggio Latteria, più o meno stagionato, a seconda di quando adotti la tua Mucca e una buonissima caciotta da un chilo prodotta e marchiata dalla Cooperativa Peralba Costalta”. Il pacchetto da sei mesi al prezzo di 219 euro o a quello annuale da 409 euro, che consente al cliente di “sentire con il tuo palato dove la tua Mucca è stata, se nella stalla a mangiare fieno o negli alpeggi a nutrirsi di erba e fiori”.

