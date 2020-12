Toscana: un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni

Un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni: è quanto avvenuto in Toscana, in un piccolo comune della Versilia. A raccontare la tragedia è il quotidiano La Nazione, secondo cui tutto è iniziato lo scorso 20 novembre quando il 70enne Felice Rozza è morto a causa del Covid. Tre giorni dopo, il figlio Carmine, 47enne sano e privo di patologie pregresse, si è dovuto arrendere al Covid dopo 16 giorni di terapia intensiva, mentre nella giornata del 13 dicembre è venuta a mancare Carmela Petillo, 67 anni, moglie di Felice e mamma di Carmine.

La donna, le cui condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva, è morta senza sapere che suo marito e suo figlio erano già deceduti a causa del Covid. I parenti, infatti, hanno fatto di tutto per “nascondere” la notizia dei decessi alla loro cara, al fine di evitarle un dolore troppo grande da poter sopportare. I funerali di mamma, papà e figlio verranno celebrati nella chiesa di Massarosa, il comune toscano dove vivevano, nella mattinata di martedì 15 dicembre. Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco, Alberto Coluccini, che ha seguito da vicino la vicenda aiutando la famiglia e fornendo loro delle maschere Ffp2.

