Torino, oltre 2mila persone in piazza per ricordare George Floyd con 8 minuti di silenzio | VIDEO

Torino, in piazza per ricordare George Floyd con 8 minuti di silenzio: il video

Anche in Italia si organizzano le prime manifestazioni per ricordare George Floyd, l’afroamericano morto il 25 maggio 2020 a Minneapolis dopo che l’ex agente Derek Chauvin gli ha premuto il ginocchio contro il collo. Piazza Castello a Torino oggi, sabato 6 giugno, è stracolma di giovani che si sono raccolti per dire “no” al razzismo e “no” alle discriminazioni, con otto minuti di silenzio. Otto minuti di silenzio – tanti quanti quelli in cui Floyd è rimasto disteso a terra, mentre il ginocchio dell’agente gli schiacciava il collo – per ribadire che “siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle”.

A Torino sono quasi tutti giovani e giovanissimi, radunatisi in segno di solidarietà al movimento ‘Black lives matter’ che in queste settimane, in America, sta lottando per “una società più giusta, senza discriminazioni”.

