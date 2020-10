Maria Chiara stava per compiere 18 anni, ma è stata trovata morta per overdose nel letto della sua abitazione ad Amelia, in provincia di Terni, secondo quanto riporta il quotidiano il Messaggero. La dose di eroina che si è rivelata fatale sarebbe sarebbe stato “un regalo di compleanno” di Francesco, il suo fidanzato. A dichiararlo è stato lo stesso ragazzo davanti ai carabinieri presso la caserma Amelia di Terni, dove è indagato per omissione di soccorso. Dopo un interrogatorio di sei ore in cui gli inquirenti hanno cercato di ricostruire i dettagli della vicenda, Francesco ha dichiarato: “Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Il ragazzo sarebbe sotto choc per aver assecondato il desiderio di Maria Chiara di iniettarsi dosi di eroina per la prima volta in occasione del suo diciottesimo compleanno. I due si sarebbero recati in uno dei luoghi dello spaccio insieme. Subito dopo Maria Chiara avrebbe raggiunto alcune amiche per l’aperitivo, anche se non si sentiva troppo bene. È stato il giorno seguente, sabato mattina, che la ragazza è stata trovata morta. E secondo quanto riporta il Messaggero ci sarebbe un buco di due ore in cui nessuno ha prestato soccorso a Marina Cristina, nonostante la ragazza avesse chiesto aiuto. Francesco avrebbe iniziato a chiamarla troppo tardi, quando già non rispondeva. I dettagli sono ora al vaglio dei carabinieri e del pm. Intanto le forze dell’ordine hanno effettuato un’ispezione nell’abitazione del giovane e lui è stato sottoposto ad analisi. Si attende anche l’autopsia della giovane Maria Chiara.

Leggi anche: 1. Dimentica l’eroina sul treno e chiede alla polizia di recuperargliela 2. “Ho provato a non cadere nella droga ma a Tor Bella Monaca trovi l’eroina sotto casa”: la storia di Sara 3. Altro che lockdown: durante il Covid Europa inondata di droga, traffici raddoppiati. Tutti i numeri e le rotte

Potrebbero interessarti Caso Vannini, lettera a TPI di Viola Giorgini: “Io, perseguitata dai media, ho odiato Antonio Ciontoli e me stessa” "Io, ghanese in Italia da 7 anni, costretto a fare la quarantena Covid su una nave" Quarantena da 10 giorni e un tampone per essere negativi: vuol dire che il Covid è meno virale?